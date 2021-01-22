В Испании за сутки выявили 42 тысячи случаев коронавируса

В Испании за сутки выявили 42 885 случаев коронавируса, что увеличивает общее число заражений до 2 499 560. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

За неделю скончались 1 413 пациентов, с начала пандемии — 55 441. В конце октября власти снова ввели режим повышенной готовности, который будет действовать до мая 2021 года.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подписала соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech на поставку 40 млн доз вакцины от коронавируса.