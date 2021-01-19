Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 оказалась на уровне 100%

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» составила 100%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности», — объяснили в ведомстве.

Там добавили, что по результатам первой и второй фаз клинических исследований эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 100%.

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора будет бесплатной для россиян. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» начнется в феврале.