Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 оказалась на уровне 100%
Катерина Медведева
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Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» составила 100%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности», — объяснили в ведомстве.
Там добавили, что по результатам первой и второй фаз клинических исследований эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 100%.
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора будет бесплатной для россиян. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» начнется в феврале.
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