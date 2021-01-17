Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Гидрометцентр предупредил об установлении желтого уровня погодной опасности в Москве и области. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

Там отмечается, что такой прогноз установлен до 12.00 вторника, 19 января.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», — уточняется на сайте.

Причиной предупреждения стала гололедица.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

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