В Черном море затонул российских сухогруз с 15 людьми на борту

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Поисково-спасательная операция на месте кораблекрушения сухогруза «Герои Арсенала» в...
МЧС РФ/«Новости»

Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции, передает агентство Anadolu со ссылкой на губернатора турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.

Он рассказал, что сухогрузное судно с российским флагом затонуло в районе Инкуму провинции Бартын.

В настоящее время ведется операция по спасению 15 членов экипажа, которые находятся в трех спасательных шлюпках, сообщил Гюнер. Информации о погибших пока нет.

Спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия, добавил Гюнер.