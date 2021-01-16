Глава Минздрава США подал в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне

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Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает CNN.

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