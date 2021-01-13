В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение из-за снегопада и обледенения будет действовать с 21.00 13 января по 11.00 14 января.

Кроме того, в столице ожидается сильный ветер 12-17 м/с и местами гололедица.

В Московской области также пройдут снегопады.

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