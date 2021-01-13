Прокуратура проводит проверку после падения лифта с ребенком в Красноярске

Прокуратура проводит проверку после падения лифта с людьми в новостройке Красноярска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что трагедии удалось избежать благодаря тому, что сработали уловители. Инцидент произошел в жилом доме на улице Петра Подзолкова.

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как лифт рывками начал падать. В этот момент в кабине находились три девушки и ребенок.

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