Прокуратура проводит проверку после падения лифта с ребенком в Красноярске
Елизавета Мележенкова
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Прокуратура проводит проверку после падения лифта с людьми в новостройке Красноярска. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что трагедии удалось избежать благодаря тому, что сработали уловители. Инцидент произошел в жилом доме на улице Петра Подзолкова.
В сети появилась видеозапись, на которой видно, как лифт рывками начал падать. В этот момент в кабине находились три девушки и ребенок.
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