В сети появились кадры землетрясения на границе России и Монголии

В сети появились кадры произошедшего на границе России и Монголии землетрясения.

На снятом очевидцем ролике видно, как шатаются шкаф и полки, а также дребезжит люстра. Таке слышно, как гремит мебель.

Как стало известно ранее, эпицентр землетрясения был зафиксирован в 34 км от населенного пункта Турт. По данным МЧС, интенсивность толчков там составила 8,7 балла.

При этом Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 6,5 балла и заявил, что эпицентр стихии находился в 277 километрах к юго-западу от Ангарска.

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