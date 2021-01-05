Вильфанд: 2020 год стал рекордно теплым в РФ за всю историю наблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений 2020 год стал рекордно теплым практически во всех федеральных округах страны, передает ТАСС.

По его словам, исключением является Северо-Кавказский округ.

«По всей территории России 2020 год стал рекордным, самым жарким за всю историю», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что в Москве в прошлом году среднегодовая температура была на 3 градуса выше нормы. Подобные рекорды связаны с глобальным потеплением, добавил специалист.

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