В последний день 2020 года в Москве ожидается до +2°С
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В Москве в четверг, 31 декабря, ожидается облачность, а также местами небольшие осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем температура воздуха в столице составит от 0°С до +2°С. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до -1°С — +1°С. Показатели ветра сохранятся.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столбы.
Кроме того, синоптики предупреждают, что местами возможна гололедица.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.