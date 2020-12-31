В последний день 2020 года в Москве ожидается до +2°С

В Москве в четверг, 31 декабря, ожидается облачность, а также местами небольшие осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха в столице составит от 0°С до +2°С. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -1°С — +1°С. Показатели ветра сохранятся.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столбы.

Кроме того, синоптики предупреждают, что местами возможна гололедица.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.