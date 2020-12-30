Захарова рассказала, что подарила себе на день рождения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в прямом эфире программы «Специальный гость», что подарила себе на день рождения.

Ведущая Тина Канделаки спросила Захарову о ее хобби — кукольном домике. Та ответила, что сделала себе подарок на день рождения (24 декабря).

«Каслинское литье (народный промысел, изделия из чугуна, производящиеся на заводе архитектурно-художественного литья в городе Касли, Челябинская область)... и я попросила на заводе Касли сделать миниатюрные подсвечники, миниатюрные скамеечки и даже миниатюрные фонарики», — поделилась Захарова.

Она выразила надежду, что после праздников все будет закончено.

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