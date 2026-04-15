РФС представила футбольный календарь нового сезона

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте представил проект календаря сезона-2026/27.

Сезон откроется матчем за Суперкубок России, в котором встретятся победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладатель Кубка России (в случае, если оба трофея выиграет одна команда, за Суперкубок против нее поборется серебряный призер чемпионата России). Игра состоится в субботу, 18 июля.

Последний тур РПЛ сезона-2026/27 запланирован на 29 мая. Финал Кубка России 2027 года состоится 6 июня.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

