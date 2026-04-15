Зеленскому предсказали недолгую радость от поражения Орбана на выборах в Венгрии

UnHerd: Зеленскому недолго предстоит радоваться поражению Орбана на выборах
Украинский лидер Владимир Зеленский недолго будет радоваться поражению действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. Об этом пишет UnHerd.

В материале отмечается, что уход Орбана из власти может показаться победой для Киева. Однако неизменной остается реальность, в которой Венгрия зависит от российских энергоресурсов и настороженно относится к Украине.

«[Это] означает, что любой сдвиг в политике может оказаться гораздо более ограниченным, чем надеется Зеленский», — подчеркнули авторы публикации.

Они обратили внимание, что председатель победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр уже объявил, что Венгрия не станет оказывать Украине финансовую помощь. Также, по его словам, Будапешт не намерен помогать Киеву с быстрым вступлением в Европейский союз (ЕС).

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, главными соперниками на которых были Орбан с партией «Фидес» и Мадьяр с партией «Тиса». Последняя по итогам голосования обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте. Нового премьер-министра республики должны выбрать в течение 30 дней.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона не станет поздравлять Петера Мадьяра с победой на выборах, так как Венгрия не является дружественной страной. При этом он отметил, что Москва готова к диалогу с новым венгерским правительством.

Ранее Мадьяр обозначил свою позицию по многомиллиардному кредиту ЕС для Украины.

 
