Названа ягода, способная защитить от воспаления десен

Biomedicines: клюква снижает риск развития кариеса и воспаления десен
Клюква содержит вещества, которые мешают бактериям закрепляться на зубах и формировать налет, благодаря чему может защищать от кариеса и воспаления десен. К такому выводу пришли ученые из Федерального университета Санта-Катарины. Результаты исследования опубликованы в Biomedicines.

Авторы проанализировали 93 научные работы, посвященные влиянию клюквы и ее компонентов на здоровье полости рта. Оказалось, что содержащиеся в ягоде соединения способны подавлять рост бактерий, вызывающих кариес, а также препятствовать образованию зубного налета — основной причины разрушения эмали.

Кроме того, вещества клюквы снижали воспаление десен и положительно влияли на иммунный ответ, помогая организму эффективнее бороться с инфекцией. В ряде исследований также отмечалось, что соединения клюквы могут замедлять развитие заболеваний пародонта и препятствовать разрушению костной ткани вокруг зубов.

Отдельно ученые указывают на антиоксидантные свойства клюквы. Эти соединения защищают ткани полости рта от повреждений и могут снижать негативные эффекты некоторых стоматологических процедур, например отбеливания.

В лабораторных экспериментах также было показано, что компоненты ягоды способны ускорять восстановление тканей и снижать активность грибков и вредных микроорганизмов.

При этом исследователи подчеркивают, что большинство данных получены в лабораторных условиях. Клинических испытаний пока недостаточно, поэтому говорить о лечебном эффекте преждевременно. Тем не менее результаты указывают на потенциал клюквы как основы для новых средств ухода за полостью рта — например, зубных паст или ополаскивателей.

Ранее ученые выяснили, что потеря зубов может привести к лишнему весу.

 
