Хищник пробрался на подземную парковку в Москве и попал на камеру

В Москве куница пробралась на подземный паркинг и попала на видео

В Москве куница пробралась на подземную парковку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«На паркинге бизнес-центра на Белорусской заметили неожиданного пушистого гостя», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что хищник сидит на трубах, при этом автор видео спрашивает, что это за животное.

До этого в Москве крупная лиса пробежала по дороге. Местные жители запечатлели инцидент. На записи заметно, как хищница быстро перебегает проезжую часть, и уходит на газон. При этом видно, что лиса не боится людей.

Кроме того, в Москве на МКАД щенок Элли бегал по оживленной дороге, пытаясь выбраться за ее пределы. Уличная камера запечатлела животное. На видео заметно, как машины дважды сбивают щенка, но он все равно бежит к обочине. О состоянии пострадавшей собаки неизвестно, ее активно ищут и просят сообщить о местоположении животного тех, кто его видел.

Ранее эпичную драку ежей сняли на видео в российском регионе.