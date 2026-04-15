Коростелев: радовался каждой медали паралимпийцев

Российский лыжник, участник Олимпиады-2026 и бронзовый призер этапа Кубка мира Савелий Коростелев признался, что счастлив успехам паралимпийцев на Играх в Италии. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Следил за новостями, радовался каждой медали. Ребята молодцы! Конечно, обидно, что их было еще меньше, чем олимпийцев. Они показали свой уровень. Даже до отстранения ребята были одними из лучших в мире, и я рад, что они сохранили уровень.

Когда ограничения могут быть сняты с россиян на Олимпиадах? Честно, не знаю. Но надеюсь, что это будет как можно скорее. И на ближайших чемпионатах мира и Олимпийских играх мы будем выступать уже с флагом и гимном», — сказал он.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они в нейтральном статусе приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

Сборная России, которую представляли всего шесть атлетов, завершила Паралимпиаду-2026 на третьем месте в общем зачете. Наши спортсмены выступали под флагом и с гимном. В активе команды 12 медалей, восемь из которых — высшей пробы. Ни одной стране прежде не удавалось войти в топ-3 с таким малочисленным составом. По количеству золотых наград россияне превзошли хозяев соревнований, а также сборные Австрии, Канады, Франции, Украины, которые были представлены полными составами.

