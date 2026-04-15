Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Спорт

Коростелев: радовался каждой медали паралимпийцев

Коростелев: рад, что паралимпийцы сохранили свой уровень
Stoyan Nenov/Reuters

Российский лыжник, участник Олимпиады-2026 и бронзовый призер этапа Кубка мира Савелий Коростелев признался, что счастлив успехам паралимпийцев на Играх в Италии. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Следил за новостями, радовался каждой медали. Ребята молодцы! Конечно, обидно, что их было еще меньше, чем олимпийцев. Они показали свой уровень. Даже до отстранения ребята были одними из лучших в мире, и я рад, что они сохранили уровень.

Когда ограничения могут быть сняты с россиян на Олимпиадах? Честно, не знаю. Но надеюсь, что это будет как можно скорее. И на ближайших чемпионатах мира и Олимпийских играх мы будем выступать уже с флагом и гимном», — сказал он.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они в нейтральном статусе приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

Сборная России, которую представляли всего шесть атлетов, завершила Паралимпиаду-2026 на третьем месте в общем зачете. Наши спортсмены выступали под флагом и с гимном. В активе команды 12 медалей, восемь из которых — высшей пробы. Ни одной стране прежде не удавалось войти в топ-3 с таким малочисленным составом. По количеству золотых наград россияне превзошли хозяев соревнований, а также сборные Австрии, Канады, Франции, Украины, которые были представлены полными составами.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
