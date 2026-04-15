Второй иранский танкер пересек Ормузский пролив, заблокированный США

Fars: два иранских судна прошли через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США

Второе иранское судно прошло через Ормузский пролив, несмотря на морскую блокаду Ирана, объявленную США. Об этом сообщило агентство Fars.

«Второе иранское судно прошло через Ормузский пролив и направляется в порт Имам Хомейни», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что оно перевозит продовольствие.

За несколько часов до этого Ормузский пролив пересек иранский подсанкционный супертанкер модели VLCC (Very Large Crude Carrier) и вошел в территориальные воды Ирана. Он шел с включенной системой идентификации местоположения. Отмечается, что данный танкер способен перевозить два миллиона баррелей сырой нефти.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

