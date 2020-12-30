Тихановская считает, что протесты в Белоруссии не «сдулись»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в стране не «сдулись», а меняют форму. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме. Это могут быть акции, районные шествия, флешмобы, всякого рода перфомансы. Нам не нужно давать возможность ни режиму, ни еще кому-то говорить, что протесты сдулись, потому что это не так», — сказала она.

Тихановская отметила, что протесты видоизменяются и это нормальный процесс.

По ее словам, ее штаб, белорусы в стране и за рубежом «реструктуризируются, лучше организуются, нацелены на совместную работу со всеми инициативами и организациями, чтобы продолжить протест».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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