В Москве выявлено 5105 новых случаев коронавируса за сутки

В Москве за минувшие сутки выявлено 5105 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

За прошедший день также были госпитализированы 1726 инфицированных пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 519 человек.

Всего в столице инфекция была зафиксирована у 803 203 человек, выздоровели 621 292 (5 896 за последние сутки), скончались 11 136 (72 за последние сутки).

Среди новых выявленных случаев 39,4% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% — от 46 до 65 лет, 14,4% — от 66 до 79 лет, 5,5% — старше 80 лет. А также среди новых заболевших есть дети — 8,1%.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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