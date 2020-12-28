На Украине возбудили дело против жителя Киева из-за шапки с серпом и молотом
Львовские сотрудники правоохранительных органов провели задержание 19-летнего уроженца Киева, на котором была надета шапка с серпом и молотом. Об этом сообщает портал Kp.ua.
Молодой человек был задержан в кафе на улице Валовой после поступившего сообщения.
Киевлянин был задержан, у него была изъята шапка. Кроме того, сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».
По данной статье, молодой человек может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы.
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