На Украине возбудили дело против жителя Киева из-за шапки с серпом и молотом

Львовские сотрудники правоохранительных органов провели задержание 19-летнего уроженца Киева, на котором была надета шапка с серпом и молотом. Об этом сообщает портал Kp.ua.

Молодой человек был задержан в кафе на улице Валовой после поступившего сообщения.

Киевлянин был задержан, у него была изъята шапка. Кроме того, сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

По данной статье, молодой человек может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СБУ возбудила дело о госизмене из-за исполнения депутатами гимна Венгрии

— Украина назначила Сталину адвоката по делу о депортации крымских татар