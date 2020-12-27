Виновным в стрельбе в Иллинойсе назвали американского военного

Шеф полиции города Рокфор, штат Иллинойс, Дэниел О'Ши назвал виновного в произошедшей в баре в субботу, 26 декабря, стрельбе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, огонь открыл военнослужащий США Дюк Уэбб.

При этом он не уточнил информацию о мотивах стрельбы, но отметил, что Уэбб лично не был знаком с теми, кто находился в баре.

Ранее в субботу в баре произошла стрельба, в результате которой погибли трое пожилых мужчин, а также пострадали 14-летний подросток, 16-летняя девушка и 62-летний мужчина.

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