У острова, где снимали «Изгой» с Томом Хэнксом, произошла авария круизного лайнера

Тридцать пассажиров эвакуировали круизного лайнера, севшего на мель на рифе на Фиджи. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на владельца судна.

Судно «Fiji Princess», принадлежащее компании «Blue Lagoon Cruises», село на мель 4 апреля недалеко от острова Монурики, где в 2000 году снимался фильм с Томом Хэнксом «Изгой».

«Хотя расследование находится на ранней стадии, можно сказать, что условия вокруг судна, стоявшего на якоре в этом районе, были спокойными. После сильный шквал ветра мог привести к тому, что якорь судна зацепился за близлежащий риф, в результате чего судно село на мель», — говорится в заявлении туристической компании.

Пассажиров с лайнера забрал паром, никто из них не пострадал. Людей доставили на остров Денарау. Компания «Blue Lagoon Cruises» также сообщила, что к понедельнику с судна было вывезено топливо и другие масла, что снизило риски для окружающей среды.

Ранее женщина повторила сюжет фильма «Терминал» в аэропорту Куала-Лумпур.

 
