Популярные блогеры Аня Покров и Артур Бабич поженились без свидетелей

Популярные блогеры Аня Покров и Артур Бабич поженились. Об этом сообщило издане Super.

Блогеры зарегистрировали брак Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге. В ЗАГС они пришли без свидетелей.

По данным издание, 26-летняя Аня и 25-летний Артур решили сначала зарегистрировать брак, а свадьбу сыграть 4 июня. До официального оформления отношений они встречались пять лет, познакомившись в тикток-хаусе.

В декабре Артур Бабич и Аня Покров похвастались в Telegram-канале покупкой новой квартиры. Блогеры не сообщили, где приобрели жилье. Они купили квартиру без косметического ремонта. Пара уточнила, что взяла ипотеку для покупки недвижимости. Бабич пошутил, что сейчас им главное не поссориться во время ремонта.

Ранее Артур Бабич получил российское гражданство.