На Украине заявили, что Россия начала поставлять на фронт аналог Starlink

Россия начала массово поставлять на фронт компактные спутниковые терминалы «Спирит-030» после того, как Starlink оказался недоступен для использования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

Чиновник рассказал, что военные Вооруженных сил РФ и раньше использовали станции спутниковой связи. Однако они были слишком крупными, поэтому солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) легко их обнаруживали и наносили удары.

По словам Бескрестнова, теперь российские войска получают именно терминалы «Спирит-030». Данные комплексы выполнены в переносном формате и взаимодействуют со специальным геостационарным спутником. Благодаря этому удалось отказаться от применения антенн диаметром 90 см и заменить их на антенны диаметром 30 см.

«Русские сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт», — подчеркнул советник главы Минобороны Украины.

В конце марта российская компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет», которая рассматривается как будущая альтернатива американской системе Starlink. Пока на высоте 800 км разместили 16 космических аппаратов, но в будущем их количество хотят увеличить до 900. При этом начало коммерческой эксплуатации сервиса запланировано на 2027 год.

