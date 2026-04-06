Сбер увлечет россиян космосом

Сбер представит идеи для популяризации темы космоса
Сергей Корсаков/Роскосмос

Сбер выступит партнером Недели космоса, которая стартует в России 6 апреля и приурочена к 65-летию первого в истории полета человека в космос. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в рамках партнерства Сбер представит собственные решения, направленные на популяризации темы космоса.

Также Сбер примет участие в Российском космическом форуме и организует собственную сессию «ИИ как трамплин в освоении космоса». Модератором дискуссии станет вице-президент компании Альберт Ефимов.

В Сбере отметили, что участие в проведении Недели космоса стало логичным продолжением работы, которую компания ведет в научной сфере. В частности, к ней относятся флагманские разработки в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных. Нейросеть Сбера Giga Chat в ноябре прошлого года была направлена на Международную космическую станцию и используется космонавтами.

В рамках Недели космоса партнеры Сбера также подготовили для пользователей экосистемы банка специальные предложения, посвященные космической тематике. Они также направлены на популяризацию темы космоса.

Отмечается, что сервис онлайн-доставки Самокат подготовил лимитированную линейку товаров собственной марки и запустил тематические подборки и геймификацию.

Музыкальный сервис «Звук» создал раздел с тематическими плейлистами, подкастами и аудиокнигами про космос.

Онлайн-кинотеатр Okko предложит подборку фильмов о космосе.

Онлайн-школа «Фоксфорд» совместно с Роскосмосом запустила бесплатный образовательный онлайн-курс «Космос: инструкция по применению». Программа рассчитана как на школьников, так и их родителей.

 
