В Уссурийске банда подростков вломилась в квартиру мужчины ради ограбления

В Приморском крае суд заключил под стражу четырех несовершеннолетних, подозреваемых в разбойном нападении на мужчину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным суда, злоумышленники ворвались в квартиру местного жителя, подростки напали на мужчину и ударили его в спину неустановленным предметом. Пострадавший получил колото-резаное ранение.

Личности нападавших быстро установили, двух юношей и девушку задержали, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело о разбое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Липецке возбудили уголовное дело против двоих подростков 14 и 15 лет, которые пытались ограбить пункт выдачи заказов, сотрудник запер их в офисе и вызвал полицию. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, совершенный группой лиц. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее новосибирец ограбил магазин после ссоры с женой.