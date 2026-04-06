Матч РПЛ находится под угрозой срыва из-за закрытого аэропорта

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и казанским «Рубином» находится под угрозой срыва, сообщает журналист Ивен Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что главный арбитр встречи Никита Новиков должен был прилететь в Сочи 5 апреля, но в 14:43 в работу местного аэропорта ввели ограничения из-за угрозы беспилотников . Поэтому борт вынужден был приземлиться в Астрахани. Аэропорт открыли в 4:32. Новиков должен прилететь в Сочи в 13:00. Двое арбитров уже находятся в Сочи, четвертый судья не смог вылететь 5 апреля из Москвы. Он должен вылететь в 11:00.

Встреча между «Сочи» и «Рубином» запланирована на 6 апреля. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

