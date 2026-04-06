Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Журналист считает высадку американцев на Луну грандиозной аферой

Журналист Сибрел назвал подделкой ЦРУ лунную миссию США в 1960-х годах
Убежденность американцев в высадке на Луну в 1960-х сравнима с верой в Санта-Клауса. Об этом заявил РИА Новости американский журналист Барт Сибрел, который десятки лет пытается доказать, что люди не были на Луне.

По его мнению, гражданам США с рождения промывают мозги. Он считает, что американцы не будут сомневаться в успехе миссии «Аполлон», даже если об этом скажут по телевидению.

По мнению журналиста, «подделка» о высадке астронавтов на Луну принадлежит ЦРУ. Он уверен, что оборудование кораблей не покидало земную орбиту, а пробы с поверхности Луны доставлялись беспилотными миссиями.

До этого предприниматель, исследователь космоса и ядерных технологий, отец Илона Маска Эррол Маск подверг сомнению высадку американцев на Луну в рамках миссии «Аполлон». Отец Маска объяснил, что для захода на лунную орбиту скорость корабля должна быть в три раза больше скорости полета пули. Чтобы совершить замедление, понадобится очень много топлива, отметил он.

Исходя из этого, Маск предложил представить «ретро-ракету», которая сначала должна развить огромную скорость, а затем уравновесить ее и «выйти в ноль» для посадки. Предприниматель обратил внимание, что для осуществления американской экспедиции на Луну в 1969 году нужно было иметь запас топлива в 29 тонн. Маск поставил под сомнение, что такое было возможным в то время.

Ранее опрос показал, что больше половины россиян не верят, что американцы высаживались на Луну.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!