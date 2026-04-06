Журналист считает высадку американцев на Луну грандиозной аферой

Убежденность американцев в высадке на Луну в 1960-х сравнима с верой в Санта-Клауса. Об этом заявил РИА Новости американский журналист Барт Сибрел, который десятки лет пытается доказать, что люди не были на Луне.

По его мнению, гражданам США с рождения промывают мозги. Он считает, что американцы не будут сомневаться в успехе миссии «Аполлон», даже если об этом скажут по телевидению.

По мнению журналиста, «подделка» о высадке астронавтов на Луну принадлежит ЦРУ. Он уверен, что оборудование кораблей не покидало земную орбиту, а пробы с поверхности Луны доставлялись беспилотными миссиями.

До этого предприниматель, исследователь космоса и ядерных технологий, отец Илона Маска Эррол Маск подверг сомнению высадку американцев на Луну в рамках миссии «Аполлон». Отец Маска объяснил, что для захода на лунную орбиту скорость корабля должна быть в три раза больше скорости полета пули. Чтобы совершить замедление, понадобится очень много топлива, отметил он.

Исходя из этого, Маск предложил представить «ретро-ракету», которая сначала должна развить огромную скорость, а затем уравновесить ее и «выйти в ноль» для посадки. Предприниматель обратил внимание, что для осуществления американской экспедиции на Луну в 1969 году нужно было иметь запас топлива в 29 тонн. Маск поставил под сомнение, что такое было возможным в то время.

Ранее опрос показал, что больше половины россиян не верят, что американцы высаживались на Луну.