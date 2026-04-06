Путин поручил кабмину обеспечить транспортную доступность медорганизаций

Михаил Климентьев/РИА Новости

Правительству России поручено обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения, в первую очередь в малых городах и сельской местности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами кабинета министров, состоявшегося 18 февраля текущего года.

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов <...> с учетом ранее данных поручений обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения, в первую очередь для граждан, проживающих в малых городах и сельской местности», — говорится в документе.

В нем отмечается, что кабмин должен в приоритетном порядке предусмотреть строительство и ремонт автомобильных дорог муниципального и регионального значения. То же касается создания маршрутной сети общественного транспорта для ежедневного проезда в медицинские организации.

Ответственными за исполнение поручения были назначены премьер-министр страны Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов. Путин ожидает, что доклад ему представят до 1 декабря 2026 года.

Кроме того, к ноябрю текущего года руководители российских субъектов должны представить президенту доклад об исполнении поручения, касающегося доступности женских консультаций в регионах. Глава государства потребовал в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» принять меры, чтобы не допустить снижения доступности таких медорганизаций. Особенно это касается женских консультаций в малых городах и сельской местности.

Ранее Путин принял участие в открытии детского реабилитационного центра в Крыму.

 
Как похудеть комфортно: простые принципы и расчеты
