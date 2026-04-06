Сотрудник столичного алкомаркета напал на посетителя и выстрелил ему в бедро

В Москве полиция задержала 30-летнего уроженца Белгородской области, подозреваемого в нападении на посетителя алкомаркета. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Ссора началась в алкомаркете на улице Дмитриевского. Сначала поругались двое — работник и покупатель. Через некоторое время мужчина вернулся в магазин вместе с братом, и драка вспыхнула снова. Продавец ударил одного из оппонентов по лицу, а потом несколько раз выстрелил ему в бедро из травматического пистолета.

В больнице у пострадавшего обнаружили ссадины на лице и следы от пуль. Врачи оценили травмы как вред здоровью средней тяжести. Полицейские задержали подозреваемого дома на той же улице. Возбуждено уголовное дело, фигурант отпущен под подписку о невыезде.

