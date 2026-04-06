Производители молочной продукции в России попросили отменить маркировку

«Известия»: фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку их продукции
Алексей Филиппов/РИА Новости

Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку молочной продукции из-за роста банкротств и ухода в тень ряда хозяйств. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обращение ассоциации сельхозпроизводителей «Народный фермер» на имя главы ведомства Антона Алиханова.

Согласно документу, по итогам полутора лет действия обязательной маркировки в отношении фермерских хозяйств реализовались все риски, о которых предупреждали. Кроме того, согласно обращению, проблемы, не получившие системного решения, стали причиной массового закрытия малых предприятий-переработчиков молока.

Фермеры отметили, что эта проблема особенно актуальна на приграничных и отдаленных территориях, где нет стабильного мобильного интернета и возможностей для прокладки выделенного кабеля. Это становится причиной ситуаций, при которых невозможен ввод продукции в оборот. Это, в свою очередь, приводит к порче скоропортящихся товаров и вынужденным простоям в работе.

Еще одной причиной требования стал кратный рост издержек и административной нагрузки. В своем сообщении сельхозпроизводители сообщают Алиханову, что внедрение системы потребовало от малых хозяйств увеличения штата (дополнительные операторы, кладовщики, IT-специалисты), закупок оборудования (принтеры, сканеры, специализированное программное обеспечение, весы), а также несения регулярных расходов на криптографическую защиту, членские взносы в международных системах идентификации и оплату труда персонала. Производители отметили, что совокупное удорожание производства составляет от 30% до 50%, а в отдельных случаях рентабельность снижается на 100%.

Ранее в Подмосковье локализовали производство оборудования для переработки молока.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!