Поклонская раскаялась за свое поведение в отношении фильма «Матильда»

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Поклонская назвала ошибкой свое поведение в отношении фильма «Матильда»
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

Бывший генеральный прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Радведа (Наталья) Поклонская в интервью Ксении Собчак назвала ошибкой свое поведение в отношении фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Та история с «Матильдой», злосчастная и все это так было преподнесено, и я себя соответствующим образом вела… Это демонстрация того, как не нужно делать. И вот религиозный фанатизм – он очень опасен», — сказала Поклонская.

Она подчеркнула, что видит «некоторые свои ошибки» и не стесняется называть их таковыми. Политик заметила, что они дали ей колоссальный опыт.

«Матильда» — фильм режиссера Алексея Учителя, вокруг которого возникла бурная общественно-политическая дискуссия в 2016-17 годах. Он был посвящен отношениям императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, и подвергался критике со стороны Натальи Поклонской.

Поклонская заявляла, что лента оскорбляет чувства верующих и искажает образ канонизированного царя, направляя обращения в правоохранительные органы с требованием проверки и возможного запрета проката. Кампания против фильма сопровождалась активностью православных групп и радикальных активистов, включая давление на кинотеатры.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!