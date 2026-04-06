Россиянам в Неделю космоса предложили зажечь звезды

Роскосмос в рамках стартовавшей в России 6 апреля Недели космоса предложил россиянам зажечь свою звезду в ходе акции «Время Гагарина». Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации.

Уточняется, что по условиям акции участникам нужно включить фонарик или вспышку на смартфоне, поднять гаджет над собой, взглянуть в небо и сделать свое фото. После снимок следует опубликовать в соцсетях с хештегами акции #ВремяГагарина и #ЗаЗвездами.

Также все желающие могут «зажечь звезду» в социальных медиа – использовать на фото в своем аккаунте логотип Недели космоса в России «65 Поехали!», он доступен в аккаунтах Роскосмоса.

Неделя космоса в России продлится с 6 по 12 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Неделя космоса приурочена к 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос. Указ о ее проведении подписал президент России Владимир Путин.