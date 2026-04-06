Жителю Подмосковья продали опасный для жизни Changan

Жителю Подмосковья продали опасный Changan, который на высокой скорости едва не спровоцировал серьезную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Денис купил проблемный Changan у официального дилера в Зеленограде за 2,7 млн рублей. Через год он заметил, что тачка «живет» сама по себе: «жмет» на тормоз и на большой скорости останавливается посреди дороги, сигнализируя якобы об угрозе ДТП. Один раз чуть не случилась реальная авария — «китаец» резко затормозил, когда водитель ехал под 120 км/ч по МКАДу. Мужчина, к счастью, успел вовремя сориентироваться», – говорится в публикации.

По данным канала, к этому прибавились и другие неполадки: мультимедийная система перешла на китайский язык (включая радио), а сброс настроек не решал проблему. Щетка стеклоочистителя при работе била по стойке кузова, а заявленная оцинковка не уберегла металл от коррозии.

Владелец китайского автомобиля, устав от постоянных поломок, первоначально обратился в дилерский сервис, но там проблему не решили. Тогда мужчина отдал Changan на независимую экспертизу, которая признала машину бракованной из-за множества дефектов. Теперь водитель готовится подать иск в суд с требованием, чтобы дилер забрал опасный транспорт и вернул деньги.

