В 2020 году количество электронных краж в РФ выросло на 76%

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с начала 2020 года количество электронных краж у россиян возросло на 76%. Об этом сообщает ТАСС.

«За 11 месяцев увеличилось число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий», — сообщила Волк.

По ее словам, число краж возросло на 81,6%.

«Противоправных деяний, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество»), 159.3 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»), 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации») УК РФ — на 76,1%», — добавила она.

Ранее данные Генеральной прокуратуры показали, что каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Много подарков и доставок: как мошенники зарабатывают в Новый год

— Мошенники стали совершать вдвое больше краж с банковских счетов граждан

— Депутат сообщил, как дистанционное оформление SIM-карт поможет в борьбе с преступностью