На Урале возбудили дела после ожогов детей от бактерицидной лампы

По факту ожогов у восьми воспитанников одного из детских садов от бактерицидной лампы в городе Полевском Свердловской области возбудили дела, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении директора детсада по статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

21 декабря стало известно, что сотрудники детсада включили бактерицидную лампу вместе с обычным освещением.

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