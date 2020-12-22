В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Всего в столице погибли 10 613, заразились 750 934 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,9 млн человек с COVID-19.

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