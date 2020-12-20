Три девушки пострадали при обрушении балкона в Сочи
Ева Краснова
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Балкон массажного салона в Красной Поляне в Сочи обрушился, когда на нем находились люди. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель УВД города.
Обрушение произошло около 2.00 в воскресенье, 20 декабря. В результате случившегося пострадали три девушки, они обратились за помощью медиков.
«У одной из них ушибы», — пояснил собеседник агентства.
К месту происшествия были направлены девять человек и три единицы техники. По уточненной информации, произошло обрушение конструкции внутри здания. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
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