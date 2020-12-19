В США заблокировали два сайта, на которых якобы продавали вакцины от COVID-19

Прокуратура в американском штате Мэриленд заблокировала по меньшей мере два фейковых вебсайта, на которых мошенники якобы распространяли вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мошенники, предположительно, собирали личные данные посетителей фейковых сайтов, чтобы потом использовать их в различных целях, в том числе для совершения фишинговых атак и применения вредоносного ПО.

«Прокуратура округа Мэриленд арестовала … пытавшиеся казаться вебсайтами настоящих биотехнологических компаний, разрабатывающих лекарства от COVID-19, но вместо этого оказавшиеся (сайтами – прим. ред.), используемыми для сбора личной информации посетителей сайта», - говорится в заявлении прокуратуры, размещенном на сайте министерства юстиции США.

Отмечается, что сайты мошенников были похожи на вебсайты американских компаний Moderna и Regeneron Pharmaceuticals.