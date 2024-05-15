Генетик объяснил, почему Клеопатра в отличие от других фараонов не имела уродств

Клеопатра считалась красавицей и не имела уродств, потому что в отличие от других фараонов она не была рождена от близкородственного брака, рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор Геттингенского университета в Германии, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ) Константин Крутовский.

Отец знаменитой Клеопатры — Птолемей XII (Неос Дионис Авлет) — был незаконнорожденным, то есть рожденным от наложницы. С точки зрения генетики, это давало династии Птолемеев шанс на рождение нормального ребенка. Он имел двух детей от своей сестры, но оба ребенка погибли. Поэтому Птолемей XII для продолжения рода зачал четверых детей еще и от наложницы, в том числе знаменитую Клеопатру VII.

«Клеопатра как раз была исключением из правил, потомком неблизкородственного брака. Поэтому ее, наверное, одну из немногих в династии Птолемеев нельзя назвать уродом. Отсюда и красота, и ум, и способности — она знала много языков и пользовалась большой популярностью у мужчин, прославилась своими романами с видными римскими политическими деятелями и правителями, имела даже сына от римского императора Гая Юлия Цезаря и трех детей от Марка Антония, римского наместника в Египте», — пояснил генетик Крутовский.

Это давало шанс династии выйти из замкнутого круга наследственных болезней. Тем не менее Клеопатра, как известно, кончила жизнь самоубийством. На этом и прервалась правящая 275 лет династия Птолемеев, известная самым большим количеством близкородственных браков.

Подробнее о том, какие уродства были наиболее распространены среди фараонов и почему генетические болезни возникали у них — в материале «Газеты.Ru».

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