Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Питбуль напал на петербургскую пенсионерку на лестничной клетке

«Фонтанка»: в Петербурге питбуль напал на пенсионерку на лестничной клетке

close
100%
Shutterstock

В Петербурге питбуль напал на 63-летнюю пенсионерку в подъезде дома. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 14 мая на Школьной улице. На пожилую женщину на лестничной клетке набросился питбуль, проживающий в соседней квартире.

В результате нападения собаки пенсионерка получила множественные укушенные и рваные раны. У пожилой женщины пострадала левая кисть и правая голень. После оказания необходимой медицинской помощи петербурженку отправили проходить дальнейшее лечение на дому.

До этого стало известно, что в Петербурге покусанная питбулем девочка получит компенсацию в 1,5 млн рублей, а ее матери выплатят 100 тысяч рублей. Полученные ребенком травмы оценили как тяжкий вред здоровью. Кроме того, оставшиеся после нападения собаки шрамы можно исправить лишь при помощи косметической операции.

Ранее петербурженка стала инвалидом из-за упавшего льда и отсудила компенсацию 6,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами