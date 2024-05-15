Питбуль напал на петербургскую пенсионерку на лестничной клетке

В Петербурге питбуль напал на 63-летнюю пенсионерку в подъезде дома. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 14 мая на Школьной улице. На пожилую женщину на лестничной клетке набросился питбуль, проживающий в соседней квартире.

В результате нападения собаки пенсионерка получила множественные укушенные и рваные раны. У пожилой женщины пострадала левая кисть и правая голень. После оказания необходимой медицинской помощи петербурженку отправили проходить дальнейшее лечение на дому.

До этого стало известно, что в Петербурге покусанная питбулем девочка получит компенсацию в 1,5 млн рублей, а ее матери выплатят 100 тысяч рублей. Полученные ребенком травмы оценили как тяжкий вред здоровью. Кроме того, оставшиеся после нападения собаки шрамы можно исправить лишь при помощи косметической операции.

Ранее петербурженка стала инвалидом из-за упавшего льда и отсудила компенсацию 6,5 млн рублей.