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Фильм «Сто лет вперед» поставил рекорд российского проката

Фильм «Сто лет тому вперед» стал самой успешной в прокате российской фантастикой

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Кинокомпания «Водород»

Фильм «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко поставил рекорд российского проката. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Всего картина по повести фантаста Кира Булычева заработала в прокате 1,193 миллиарда рублей, опередив такие проекты, как «Вторжение» (962 млн рублей) и «Притяжение» (1,040 млрд рублей). Таким образом, лента стала самым кассовым российским фантастическим проектом. Отметим, что прирост сборов на уикенде составил 66,6%.

Накануне председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил, что предполагаемые сборы от проката фильма «Сто лет тому вперед» прогнозировали на уровне 2,5-3 млрд рублей, а в итоге составили почти 1,2 млрд рублей. По его словам, кинотеатры в целом разочарованы сборами кинокартин во время майских праздников.

Ранее президент России Владимир Путин предложил альтернативу «Евровидению».

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