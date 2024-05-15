Фильм «Сто лет вперед» поставил рекорд российского проката

Фильм «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко поставил рекорд российского проката. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Всего картина по повести фантаста Кира Булычева заработала в прокате 1,193 миллиарда рублей, опередив такие проекты, как «Вторжение» (962 млн рублей) и «Притяжение» (1,040 млрд рублей). Таким образом, лента стала самым кассовым российским фантастическим проектом. Отметим, что прирост сборов на уикенде составил 66,6%.

Накануне председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил, что предполагаемые сборы от проката фильма «Сто лет тому вперед» прогнозировали на уровне 2,5-3 млрд рублей, а в итоге составили почти 1,2 млрд рублей. По его словам, кинотеатры в целом разочарованы сборами кинокартин во время майских праздников.

Ранее президент России Владимир Путин предложил альтернативу «Евровидению».