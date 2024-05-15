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Путин предложил альтернативу «Евровидению»

Путин предложил создать «Интервидение» как альтернативу «Евровидению»

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eurovisionworld.com

Российская Федерация будет способствовать развитию инновационных форм сотрудничества с Китаем в области культуры, включая проведение Международного конкурса популярной музыки «Интервидение». Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua в преддверии поездки в Пекин,

Таким образом, глава РФ предложил альтернативу песенному конкурсу «Евровидение», трансляция которого впервые началась в 1956 году.

«Евровидение-2024» проходило с 7 по 11 мая в Мальме на юге Швеции. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году из-за проводимой ею специальной военной операции на Украине. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова охарактеризовала мероприятие «похоронами Европы».

Победителем «Евровидения» в 2024 году стал рэпер Nemo (Немо Меттлер) из Швейцарии с песней The Code. Второе место занял хорватский певец Baby Lasagna, третье место заняли хип-хоп исполнительницы с Украины — Алёна Савраненко и Jerry Heil (Яна Шемаева).

Ранее Бородина порадовалась, что «Евровидение» не показывали в России.

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