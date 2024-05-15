Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие люди обладают худшей вербальной памятью

PsychoSci: люди без внутреннего голоса обладают худшей вербальной памятью

close
100%
Shutterstock

Ученые из Копенгагенского университета в Дании установили, что у людей без так называемого «внутреннего голоса» вербальная память хуже, чем у тех, кто постоянно ведет мысленный монолог. Результаты исследования, опубликованные в журнале Psychological Science (PsychoSci), подтверждают это.

Как объяснили ученые, большинство людей ведут так называемый мысленный диалог сами с собой в повседневной жизни. «Внутренний голос» также озвучивает текст во время чтения и комментирует увиденное. Недавние исследования показали, что 5-10% населения не обладают этим внутренним голосом.

По словам исследователей, люди, не имеющие внутреннего голоса, сталкиваются с трудностями, так как им приходится тратить дополнительные усилия на перевод мыслей в слова. Одни предпочитают мыслить образами, трансформируя их в слова только при необходимости высказывания. Другие сравнивают свой мозг с компьютером, который не обрабатывает мысли вербально, и утверждают, что коммуницируют «своим собственным» способом. При этом зрительное восприятие текстовой информации описывается людьми без внутреннего голоса как чтение «немых» слов.

В результате нового исследования датских ученых стало ясно, что люди без внутреннего голоса хуже запоминают слова и испытывают сложности с заданиями, где нужно учитывать звуковой аспект языка. Эксперимент с участием 46 добровольцев показал, что отсутствие внутреннего монолога коррелирует с плохой вербальной памятью. Этот тип памяти помогает организовывать и придавать значение хранящимся в сознании словам, знаниям, символам. Также люди без внутреннего голоса хуже осмысляют такие языковые и звуковые категории, как рифма.

Ранее стало известно, как долгожителям удается сохранять ясный ум.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами