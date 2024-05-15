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Российская и китайская организации вложат ₽7 млрд в терминал СУГ на Дальнем Востоке

РФПИ и Haiwei профинансируют терминал СУГ на Дальнем Востоке на ₽7 млрд

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и нефтехимическая компания Haiwei из Китая (входит в корпорацию Hebei Haiwei Group) профинансируют на 7 млрд рублей строительство морского терминала для перемещения сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РБК, сославшись на главу фонда Кирилла Дмитриева.

Соглашение о строительстве первого на Дальнем Востоке терминала подпишут в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Пекин 16–17 мая. Эксперты оценивают стоимость проекта в 30 млрд рублей. Не известно, какую сумму вложили российский фонд и китайская компания.

За реализацию проекта для поставки СУГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) отвечает инвестор ООО «Компания Ремсталь».

Терминал, который принимает, осуществляет временное хранение и отгрузку пропана и бутана, находится на побережье Татарского пролива в бухте Эгге Японского моря. Грузы будут доставляться туда железнодорожными цистернами, дальше храниться на складе временного хранения и отгружаться в морские суда-газовозы. Мощность проекта на начальных этапах оценивается на уровне 1 млн тонн в год.

Ранее Путин пообещал нефтяникам работы «на 100 лет».

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