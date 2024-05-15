На севере Санкт-Петербурга произошел сильный пожар

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел сильный пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оперативный МЧС Петербурга».

Сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, пос. Новоселки, 2 поступило 15 мая в 11:12 по мск. Загорелся ангар размером 30х15 метров по всей площади.



В 11:27 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации возгорания от МЧС привлечено шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

8 мая МЧС сообщало о пожаре площадью 100 кв. м на складе в центре Санкт-Петербурга.

До этого пожар произошел в строящемся ангаре в порту Петропавловск-Камчатский. Пламя распространилось на площади 5 тыс. кв. м. В ангаре загорелась крыша.

15 мая в Белорецке из-за электрической розетки произошел пожар в детском саду. Спасатели обнаружили в здании задымление и горение обстановки на площади трех квадратных метров. Им удалось ликвидировать возгорание за 14 минут, к тушению привлекли 16 человек и семь единиц техники.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на электроподстанции на заводе «Прогресс».