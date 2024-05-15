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Набиуллина призвала повысить штрафы за манипулирование на фондовом рынке

Набиуллина: штрафы за биржевое манипулирование слишком низкие, их нужно повышать

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Действующие штрафы за манипулирование на фондовом рынке слишком низкие, их необходимо повысить, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

«Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие, 5-10 тысяч рублей — это ни о чем», — сказала она.

Размер штрафа должен зависеть от объема причиненного ущерба, подчеркнула глава регулятора.

Набиуллина также отметила, что для развития российского фондового рынка необходима надежная защита прав инвесторов.

«Мы же не хотим создать такой рынок, куда инвестор придет один раз, на чем-то обожжется, разочаруется и уйдет», — отметила Набиуллина.

Накануне сообщалось, что СПБ Биржа начала процесс разблокировки активов.

До этого ЦБ разъяснил критерии для выкупа иностранных бумаг на СПБ Бирже.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото в 2024 году.

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