В Финляндии считают проблемным законопроект о беженцах

Проект финского закона о беженцах на границе с Россией требует доработки. Об этом заявил канцлер юстиции республики Туомас Пёюсти, передает финская газета Helsingin Sanomat.

Канцлер считает его проблемным и требует внести изменения в пять разделов документа, прежде чем он будет представлен парламенту. Он также представит семь различных дополнений к обоснованию порядка принятия закона.

По словам канцлера юстиции, необходимо проверить, соответствует ли представленный законопроект правилам границ Шенгенской зоны. Кроме того, нужно уточнить ответственность для пограничника, работающего с беженцами на границе, и другие моменты.

Согласно законопроекту, пересекшие границу люди могут быть выдворены с финской земли без административного решения, которое может быть обжаловано в финском суде.

По мнению ряда ученых-юристов и представителей власти, отмечает издание, законопроект явно противоречит международным обязательствам в области прав человека, юридически обязательным для Финляндии.

Первоначально предполагалось, что предложение кабмина будет рассмотрено в конце апреля. Из-за серьезных юридических проблем подготовка была отложена.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен допустил возможность открытия границы с Россией для пассажирских перевозок в случае принятия закона о беженцах.

Ранее Конституционный комитет Финляндии единогласно одобрил законопроект о пограничной процедуре для беженцев.