Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде призвали провести анализ действий Сырского по обороне Харьковской области

Депутат Рады Гончаренко призвал изучить действия Сырского по обороне Харьковщины

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Верховная рада Украины должна проанализировать действия главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в Харьковской области, где продолжается наступление армии России. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, он намерен попросить спикера Рады Руслана Стефанчука изучить действия командования украинской армии в Харьковской области. В этом году план Украины заключается в том, чтобы удержать линию фронта, подчеркнул Гончаренко.

«Что нужно сделать прямо сейчас: уволить министра обороны [Рустема Умерова] и провести анализ действий главкома Сырского по обороне Харьковщины», — написал депутат.

Гончаренко призвал солдат ответственно отнестись к возведению укреплений и противотанковых заграждений в Харьковской области.

15 мая политолог Сергей Марков заявил, что Вооруженные силы РФ взяли город Волчанск в Харьковской области. По его словам, об этом ему неформально сообщили с линии боевого соприкосновения. Он отметил, что украинские военные оставили территорию.

Позже генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска «совершили маневр» и отошли в районах Волчанска и Лукьянцев Харьковской области «на более выгодные позиции».

Ранее стало известно о попытках ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами