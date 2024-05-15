В Раде призвали провести анализ действий Сырского по обороне Харьковской области

Верховная рада Украины должна проанализировать действия главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в Харьковской области, где продолжается наступление армии России. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, он намерен попросить спикера Рады Руслана Стефанчука изучить действия командования украинской армии в Харьковской области. В этом году план Украины заключается в том, чтобы удержать линию фронта, подчеркнул Гончаренко.

«Что нужно сделать прямо сейчас: уволить министра обороны [Рустема Умерова] и провести анализ действий главкома Сырского по обороне Харьковщины», — написал депутат.

Гончаренко призвал солдат ответственно отнестись к возведению укреплений и противотанковых заграждений в Харьковской области.

15 мая политолог Сергей Марков заявил, что Вооруженные силы РФ взяли город Волчанск в Харьковской области. По его словам, об этом ему неформально сообщили с линии боевого соприкосновения. Он отметил, что украинские военные оставили территорию.

Позже генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска «совершили маневр» и отошли в районах Волчанска и Лукьянцев Харьковской области «на более выгодные позиции».

Ранее стало известно о попытках ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области.