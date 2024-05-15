В Белом доме обеспокоились сменой траектории России в ходе конфликта на Украине

Администрация президента США Джо Байдена на фоне достижений ВС РФ на Украине и технологических успехов в противодействии американскому оружию обеспокоена, что Россия набирает импульс для смены «траектории» конфликта. Об этом пишет The New York Times.

В материале отмечается, что после нескольких месяцев медленного продвижения России и технологических скачков в противодействии оружию США в Белом доме растет беспокойство, что Владимир Путин имеет достаточный импульс, «чтобы изменить ход войны».

Как пишет NYT, поставляемые Украине артиллерия и беспилотники успешно выводятся из строя средствами РЭБ, которые появились на поле боя поздно, но показали себя эффективно. ВС РФ также успешно обманывают приемники GPS, мешая наведению в том числе ракет, выпущенных РСЗО HIMARS.

Помощники Байдена обеспокоены, что Москва извлекла из конфликта уроки о том, какие технологии показали себя хорошо, а какие – плохо, а также восстанавливает потерянное вооружение, говорится в тексте.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена на Украину свидетельствует о том, что положение дел на фронте вызывает тревогу в администрации президента США Джо Байдена.

Ранее в Пентагоне обеспокоились продвижением ВС РФ на Украине.